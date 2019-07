Brasileira correu mais de 800 quilómetros em passadeira durante sete dias

A brasileira Débora Simas bateu no domingo o recorde sul-americano da maior distância feita a correr numa passadeira durante sete dias, ao concluir a sua longa jornada com 800,61 quilómetros. O objetivo da ultramaratonista era mesmo o recorde mundial, fixado em 833,5 quilómetros por Sharon Gayter, mas acabaria por ficar a 33 quilómetros da sua meta.O feito foi alcançado num centro comercial de Florianópolis, onde foi montado um espaço para que todos pudessem acompanhar o desafio da atleta de 48 anos, que estava a ser supervisionado por uma equipa de juízes, com a missão de confirmar a total legalidade daquilo que vinha sendo feito, para que um eventual recorde pudesse ser efetivamente validado.Regras que passavam, por exemplo, pela proibição em apoiar-se na passadeira ou pela possibilidade de fazer cinco minutos de descanso a cada hora (acumuláveis). Um período de descanso que a atleta foi aproveitando para tirar pequenas pausas para dormir, mas também para ir à casa de banho. Já a hidratação e alimentação era feita enquanto corria ou caminhava na passadeira.De notar que durante esta longa jornada a atleta brasileira chegou até a cair da passadeira, devido ao desgaste acumulado, mas não foi desclassificada visto não se ter apoiado em momento algum na passadeira.