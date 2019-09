Britânica pulveriza recorde do Mundo dos 50 quilómetros

Estreante em provas de 50 quilómetros, a britânica Alyson Dixon não poderia ter sonhado uma melhor performance nas ultramaratonas. Este domingo, no Campeonato do Mundo da distância, a atleta de 40 anos não só alcançou o título mais desejado, como fixou um estrondoso novo recorde mundial, ao cumprir a meia centena de quilómetros em 3:07:20 horas, a um ritmo médio de 3:45 minutos por quilómetro. Uma verdadeira loucura!Dixon, que tem um recorde pessoal à maratona de 2:29:06 horas, bateu o máximo mundial em 1:19 minutos, quebrando uma marca que perdurava desde 1989 na posse de Frith Van de Merwe. Para lá desse recorde mundial, a atleta fixou naturalmente um novo máximo britânico, o qual bateu por mais de oito minutos (estava em 3:15:43, desde 2010).A completar o pódio ficou a também britânica Helen Davies (3:09:163) e a espanhola Alicia Perez 3:15:09), isto numa prova na qual Vera Nunes, a única portuguesa presente, abandonou pouco depois dos cinco quilómetros.Quanto aos homens, venceu o espanhol Iraitz Arrospide, com 2:47:42, à frente do sul-africano Lungile Gongqa (2:48:26) e do britânico Daniel Nash (2:49:01).