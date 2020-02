Brooks Hyperion Elite: sapatilhas de 250 euros que duram pouco mais de 100 quilómetros

Lançadas com pompa e circunstância na semana passada, as Brooks Hyperion Elite causaram muita expectativa e entusiasmo nos amantes do 'running', especialmente porque a marca norte-americana tem fama de conseguir surpreender quando é hora de responder às marcas 'adversárias', mas a verdade é que, depois da receção bastante positiva, as análises que se seguiram fizeram cair a pique o 'hype' em torno deste modelo.





O maior ponto de discussão é mesmo a durabilidade das sapatilhas, que segundo os dados da própria marca apenas rendem entre as 50 e 100 milhas - ou seja, entre os 80 e 160 quilómetros. Para lá disso, de acordo com a Brooks, o modelo perderá a sua capacidade de responder ao seu principal propósito, que é o de providenciar uma corrida longa rápida e ao mesmo tempo estável.E, diga-se, este limite de quilómetros até foi corrigido após a primeira informação, já que a Brooks inicialmente tinha apontado as 30 milhas (48 quilómetros). Ora, basicamente a primeira avaliação permitia aos corredores fazer uma corrida de adaptação, uma maratona... e já está! Isto para umas sapatilhas que serão colocadas no mercado com um preço de lançamento de 250 euros...Com 8mm de drop e 210 gramas de peso no modelo masculino 42, as Brooks Hyperion Elite estarão à venda a partir de 1 de março em território europeu, ainda que a marca norte-americana tenha previsto apenas fazê-las chegar a Espanha e não a Portugal.