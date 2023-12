Calçado de recuperação ganha espaço no mercado: OOFOS apresenta várias propostas

Para lá do cuidado na hora de escolher o calçado para competir, há cada vez mais corredores interessados também naquilo que elegem para utilizar no pós-competição. Não umas sapatilhas, mas antes chinelos de recuperação, com desenhos e utilização de materiais voltados para preservar e ajudar a recuperar a musculatura. Uma das marcas que mais espaço tem ganho nesse mercado é a espanhola OOFOS, que nos últimos meses tem entrado de forma gradual na Península Ibérica.Com várias ofertas em carteira, a OOFOS aposta na leveza, amortecimento e comodidade do seu calçado, com preços e propostas para todos os gostos. Aqui em, durante as últimas semanas, tivemos a oportunidade de testar as OOFOS Recovery Ooahh Sport, o modelo mais emblemático da marca, e ficamos bem impressionados.Curiosamente, a princípio a sensação não foi propriamente positiva, mas depois tudo mudou. Especialmente porque decidimos levá-las quando fomos a Lanzarote correr a maratona daquela ilha. Era a oportunidade para perceber se as sandálias/chinelos ajudavam mesmo. E ajudaram. Quer dizer, a sensação de cansaço foi menor e a recuperação mais rápida. Se foi da utilização deste acessório ou não, não podemos dar como garantia, mas acreditamos que sim.À venda por 65 euros, as OOFOS Recovery Ooahh Sport prometem na sua apresentação "uma maior absorção do impacto da passada", sem que isso comprometa o movimento natural e confortável. A marca fala de 37% de absorção de impacto superior, o que reduz a carga nos pés e ajuda na recuperação do corpo. Apesar de as termos utilizado maioritariamente num ambiente pós corrida, a OOFOS garante que estas sandálias podem ser utilizadas no dia a dia sem qualquer problema.Além das OOFOS Recovery Ooahh Sport, que são o best-seller, a marca norte-americana tem outras ofertas, tanto desde sapatilhas como outros modelos de sandálias. O que pode ser uma opção bem interessante para dar nesta hora de prendas natalícias.OOFOS OOmg Sport Lace Negro: 140 eurosOOFOS Recovery Ooahh Sport Ajustable: 80 eurosOOFOS Sport Flex: 70 eurosOOFOS Recovery Ooriginal Sport: 65 eurosOOFOS Recovery Oocloog (fechadas): 65 eurosOOFOS OOriginal Sport: 65 eurosOOFOS Recovery Ooahh: 55 euros