Camille Herron fica sem recorde mundial das 100 milhas por causa de... 218 metros

Imagine fazer algo durante mais de 12 horas, pensar que conseguiu algo extraordinário, celebrar como tal e, meses depois, saber que os seus esforços foram... em vão. Pois bem, foi isso mesmo que sucedeu à norte-americana Camille Herron, que esta semana soube que o recorde mundial das 100 milhas, que pensou ter batido em fevereiro, afinal não contava. Tudo porque, soube-se agora, o percurso estava mal medido.Ao contrário dos necessários 160.934 quilómetros, a prova tinha 160.716. Ou seja, por 218 metros, o recorde de Camille Herron não poderá ser reconhecido internacionalmente. A situação foi de tal forma dramática para os organizadores do evento (o Jackpot Ultra Running Festical, no Nevada), que foram feitas duas medições posteriores, já que se suspeitava (ou queria suspeitar...) que a primeira tinha falhado. Não foi o caso e confirmou-se o pior cenário.Ao saber da novidade, a ultramaratonista mostrou-se claramente desapontada. "Eu fixei um recorde mundial naquela prova e agora dizem-me que não sabem se o percurso tinha ou não as 100 milhas. Passei uns meses recentes muito complicados. Tive várias corridas desde então e esta prova em particular afetou-me bastante nas minhas performances", confessou a corredora, ao 'The Washington Post'."Espero ter uma nova chance para bater o recorde, talvez não, nunca sabemos o que nos reserva o futuro. Mas isto tem muito impacto em mim e na minha carreira. Tenho 40 anos, sabem... O meu momento é agora, que estou na melhor forma da minha vida. E estes momentos podem mudar rapidamente", acrescentou a norte-americana, uma verdadeira lenda da modalidade.Nessa corrida, refira-se, Herron não só bateu o recorde mundial (ou pensou...), como derrotou até todo o pelotão masculino, deixando o primeiro homem (Arlen Glick) a mais de meia hora. Por consolação, Herron ainda é detentora da melhor marca do mundo, fixada há cinco anos na mesma prova, em 12:42.40.