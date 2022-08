Caminho para a Maratona de Londres de 2023 já está aberto

O sorteio para a entrada na Maratona de Londres apenas abre a 1 de outubro, mas a chance de participar naquela que é a mais concorrida maratona do Mundo está já à mão de quem assim o desejar. Através da Endeavor Maratones, já estão à venda dos pacotes para a prova britânica, que incluem dorsal, viagem e alojamento por um período de 3 dias, entre 21 e 24 de abril.A Maratona de Londres de 2023 está marcada para 23 de abril e é tradicionalmente a prova mais concorrida no Mundo em termos de inscrições no sorteio: para a edição deste ano mais de 350 mil corredores tentaram entrar por esta via, mas apenas pouco mais de 10 mil conseguiram efetivamente o seu dorsal.Pode consultar todas as informações aqui