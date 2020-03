Campeã do Mundo da maratona na lista de elite da Meia Maratona de Lisboa

O Maratona Clube de Portugal trabalhou forte na construção de um pelotão de elite forte, apresentando para a Meia Maratona de Lisboa, a primeira prova das SuperHalfs, agendada para 22 de março, aquele que será um dos melhores elencos alguma vez vistos no nosso país. Do pelotão masculino ao feminino, são várias as caras de topo presentes, muitas delas a preparar a todo o vapor as respetivas temporadas de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Conheça toda a elite da Meia Maratona de Lisboa

Para lá de Chepngetich e Chelimo, estarão presentes na prova da capital mais dez atletas com registos de 'meia' abaixo das 1:10, num elenco no qual entram Bekelech Borech (1:07:03), Asneckech Menghesa (1:07:04), Paskalia Chepkorir (1:07:17), Lydia Mathaki (1:07:51), Muliye Hailemariyam (1:07:57), Perine Oltaruesh (1:08:04), Dera Yami (1:08:06), Sandrafelis Tuei (1:08:13) e Gete Teklemichael (1:08:23) e Caroline Chepkemoi (1:08:37).No que aos homens diz respeito, o grande destaque vai para o eritreu Zersenay Tadese, anterior recordista mundial da meia maratona - é ainda o segundo mais rápido da história na distância -, que volta à capital portuguesa depois de ter vencido em 2010, 2011 e 2012. Esse registo recorde (58:23 minutos), refira-se, foi precisamente conseguido na primeira das três vitórias conseguidas em Lisboa. Para lá de Tadese, de destacar a presença de mais seis atletas com recordes abaixo da hora: Bernard Koech (58:42), Alex Korio (58:51), Micah Kogo (59:07), Fikadu Haftu (59:08), Wilfried Kimitei (59:40).Lembre-se que o recorde da prova lisboeta está fixado em 58:23, na tal primeira vitória de Tadese, sendo que vale por agora o segundo melhor tempo da história, apenas superado pelo registo canhão de Geoffrey Kamworor. Quanto ao máximo feminino em Lisboa, está na posse de Susan Chepkemei desde 2001, com 1:05:44.