Campeão do Mundo da maratona reforça lista de elite da Maratona de Valência

Depois de já ter anunciado Letesenbet Gidey - uma estreante na distância -, a organização da Maratona de Valência revelou esta quinta-feira o primeiro grande nome do pelotão masculino, com o anúncio do também etíope Tamirat Tola.Recente campeão do Mundo da distância, em Oregon, nos Estados Unidos, o atleta de 31 anos chegará à prova valenciana como o objetivo claro de colocar o cronómetro pela primeira vez abaixo das 2:03 horas, de forma a superar o recorde do percurso - que faz desta prova a quinta mais rápida do planeta, apenas atrás de Berlim, Londres, Tóquio e Milão. Se o conseguir, Tola irá igualmente fixar um novo recorde pessoal, já que de momento a sua melhor marca está nos 2:03.39, conseguida há menos de um ano em Amesterdão.Pela cabeça do etíope passou a ida a Londres, mas tendo disputado os Mundiais em meados de julho teria sido uma preparação demasiado encurtada. Por isso, Valência acaba por 'cair' no momento certo, já que se correrá dentro de três meses e uma semana, a 4 de dezembro. "Foi com muito prazer que aceitei o convite de correr a Maratona de Valência, depois de ter abdicado de Londres. Após a vitória nos Mundiais, precisei de 15 dias para recuperar e isso significava ter apenas 60 dias de preparação, algo que não era correto para ir a Londres. Acredito que o percurso de Valência é um dos mais rápidos do Mundo e espero ser capaz de correr a minha melhor marca e até o recorde do percurso, se as condições forem favoráveis", prometeu o atleta etíope.