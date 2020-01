Hoka One One Carbon X chegam a Portugal no início do próximo ano

Modelo que tem feito bastante sucesso lá fora, especialmente nos Estados Unidos, o Carbon X da Hoka One One vai chegar às lojas portuguesas já no início do próximo ano, anunciou esta segunda-feira a marca francesa. De acordo com as informações prestadas pela Hoka One One, inicialmente o modelo estará disponível nas lojas 4Run (em Lisboa), Ganita Sportive (em Barcelos) e Runners Pt (no Porto).Primeiras sapatilhas da Hoka com a já famosa placa de fibra de carbono na meia sola, isto para lá da plataforma PROFLY, as Carbon X foram colocadas à venda do outro lado do Atlântico em maio e rapidamente deixaram a sua marca bem evidente, especialmente pela promessa de um mais eficiente retorno de energia, tal como as Vaporfly 4%.Desenhado para competição, as Carbon X prometem aliar a responsividade ao amortecimento já típico das sapatilhas da marca francesa, destacando-se também pela sua zona superior bastante leve e respirável. Com 247 gramas e 5mm de drop, as Carbon X devem estar à venda nas lojas nacionais por um preço em torno dos 180 euros.