Carlos Costa e Dulce Félix vencem Meia Maratona de Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Costa e Dulce Féliz venceram este domingo a nona edição da Meia Maratona de Famalicão, um evento que reuniu 2.500 participantes, entre a prova principal e ainda a corrida de 10 quilómetros.Na prova masculina, Carlos Costa completou o percurso em 1:07.48 minutos, superiorzando-se por somente 2 segundos a Daniel Pinheiro (PAC Running Academy) e 8 para Hermano Ferreira (Escola Atletismo Coimbra). Na corrida feminina, Dulce Félix bisou - com 1:16.20 -, ao vencer com meio minuto de vantagem para Filomena Costa (ACD Jardim da Serra), em 1:16.58, e mais de quatro para Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha), com 1:20.47.Na corrida dos 10 quilómetros, os triunfos foram para André Pereira (29.53) e Rafaela Fonseca (34.44). Completaram os pódios Bruno Silva (30.39) e José Azevedo (31.42) nos homens e Marina Regalo (36.13) e Sónia Ferreira (37.55) nas senhoras.