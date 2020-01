Carlos Moia estreita relações com Macau

Apostada em reforçar a importância do 'running' português no plano internacional, uma delegação do Maratona Clube de Portugal, liderada pelo presidente Carlos Moia, esteve recentemente em Macau para dar o pontapé de saída a uma base de cooperação que terá como propósito estimular a participação da população nas provas de atletismo dos dois países.





Acompanhado de Miguel Moia, o líder do Maratona esteve reunido com Pun Weng Kun e Christine Lam Lin Kio, presidente e vicepresidente do Presidente do Instituto do Desporto da Região Administrativa Especial de Macau, numa reunião que serviu também como primeiro passo para unir as maratonas e meias maratonas de Macau e de Lisboa."O mundo é cada vez mais pequeno e a cooperação com a Ásia e em particular com Macau e a China, que têm uma relação histórica com Portugal, é uma oportunidade que Portugal não pode perder. O entusiasmo e a participação destes povos no atletismo é um sinal de que temos muito para crescer neste mercado, quer a nível desportivo, quer a nível cultural", explicou Carlos Moia sobre a parceria.Lembre-se que 2020 será um ano importante para o Maratona Clube de Portugal, já que marcará o arranque das SuperHalfs, circuito das melhores meias maratonas da Europa que se iniciará precisamente na 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, a realizar em março.