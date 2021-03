Carlos Sá Nature Events lança Circuito Best Trails Series

Depois de praticamente um ano sem provas, o trail running começa a redesenhar-se para 2'21. A mais recente novidade surge por parte da Carlos Sá Nature Events, que anunciou o arranque do Best Trails Series, um circuito de eventos que promete prémios aliciantes e também experiências para mais tarde recordar. Em comunicado, a Carlos Sá Nature Events assume que o calendário agora divulgado ainda está sujeito a ajustes, seja em termos de datas como na própria ordem dos eventos, e revela ainda que o número de inscrições será reduzido (especialmente nas provas que costuma ter participação em massa, como o Grande Trail Serra D’Arga e da Gerês Extreme Marathon).





O calendário deste novo circuito arranca com o TransPeneda-Gerês "Corrida dos 4 Castelos" e o Serra Amarela Sky Marathon, ambos disputados em junho (o primeiro de 3 a 5, com distâncias competitivas de 165km, 105km, 55km e 27km, com 300 vagas por prova; ao passo que o segundo será a 26 e 27, com distâncias de 48Km, 30 Km, 15 Km e um prólogo de 3,5km).Depois, nova dose dupla em setembro, com o Penacova Trail do Centro e o Grande Trail Serra d’Arga. O primeiro acontecerá a 4 e 5, com quatro provas distintas no programa - Ultra Trail (43km), Trail Longo (30 km), Trail Curto (17 km) e Caminhada Solidária (10 km de distância, que também podem ser feitos a correr).Já o segundo será de celebração especial, já que se tratará da 10.ª edição do Grande Trail Serra d’Arga – GTSA 2021. Disputado em quatro dias, o evento contará com seis provas de vários níveis de dificuldade e para todas as idades e perfis. O arranque será a 19 de setembro, com o GTSA Vertical, para depois o programa ficar completo no fim de semana seguinte, com o GTSA Trail Ultra Endurance (110km) e GTSA Sunset Aventura (15km) no dia 24, o GTSA Trail Ultra (45km) no dia 25, ao passo que o derradeiro dia (26) contará com o GTSA Trail Longo (27km), GTSA Trail Curto (17km), Caminhada (12km) e ainda o Trail Jovem.Em outubro, da junção do Foz Côa Douro Trail Adventure e o Peneda-Gerês Trail Adventure nasce o Portugal Trail Adventure, uma prova de 9 ou 5 dias de aventura, que levará os participantes a percorrer alguns dos mais belos locais de Portugal: o Vale do Douro e o Parque Nacional Peneda-Gerês.A fechar o programa estará outra das joias da coroa da Carlos Sá Nature Events: a Gerês Extreme Marathon, que será a grande final do circuito Best Trail Series. Marcada para o fim de semana de 4 e 5 de dezembro, terá como palco as estradas de montanha do Parque Nacional Peneda-Gerês, com várias distâncias competitivas: 90km, 42km, 32km, 21km, 14km, Prólogo e Extreme Mile.