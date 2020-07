Carlos Sá Nature Events volta à ação já no mês de setembro

A pouco e pouco, as provas começam a voltar a surgir no calendário nacional. Depois da PT281+, que foi a primeira a ser realizada em solo nacional no pós-paragem devido à pandemia, agora é a vez da Carlos Sá Nature Events anunciar o retomar da sua atividade, com o regresso das provas já para o próximo mês de setembro, para a realização do Penacova Trail do Centro, no dia 20.





Uma prova que marcará a entrada em cena de novas regras, nomeadamente com a limitação do número de inscrições disponíveis por distância, partidas faseadas em grupos de 20 atletas, obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em áreas especificas de circulação de pessoas na arena do evento, alterações na disponibilização de líquidos e sólidos nos locais de abastecimento, nas regras de acesso ao secretariado, entre outras.Organizado em parceria com o Município de Penacova e a ATRP (Associação trail running portugal), o Penacova Trail do Centro contará com três distâncias competitivas (43km, 30km e 17km), sendo que a intermédia servirá como Campeonato Nacional de Trail, estando apenas acessível aos atletas associados ATRP cuja qualificação será baseada no ranking individual. Quanto às duas outras provas, haverá um limite para cada de 200 inscrições. O processo de registo já está aberto e pode ser feito na página criada para o efeito Depois do Penacova Trail do Centro, a Carlos Sá Nature Events voltará a deixar o seu nome no calendário com a realização do TPG 160KM "Corrida dos 4 Castelos", uma prova a realizar no Parque Nacional Peneda-Gerês que será uma novidade absoluta. Será uma espécie de edição piloto, com a distância de 100 milhas (160 quilómetros), com partida no interior do castelo de Melgaço, passagem pelos de Castro Laboreiro, Lindoso e chegada ao de Montalegre. A realizar logo no primeiro fim de semana (de 2 a 4 de outubro), o TPG 160KM "Corrida dos 4 Castelos" permitirá aos participantes optar pela versão TPG 160Km Non-stop (a solo) ou pela versão TPG 160Km Relay (em estafetas de 3 elementos).Com tempo limite para terminar de 50 horas, este evento piloto contará com restrição para 100 atletas a solo e 100 equipas na versão estafetas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da prova . De notar que esta prova irá voltar em 2021, entre 4 e 6 de junho, numa edição na qual, para além da prova de 160 quilómetros, estarão disponíveis as distâncias de 100kms, 55kms e 27kms.