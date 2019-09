Catarina Ribeiro reforça elenco da Meia Maratona do Porto

Vai para a estrada já no domingo a 13.ª edição da Meia Maratona do Porto, uma prova já carismática do calendário nacional, que este ano reúne na Invicta alguns nomes bem conhecidos do atletismo nacional.Para lá daqueles que foram anunciados há alguns dias , a organização da prova acrescentou ainda o nome de Sara Catarina Ribeiro ao elenco feminino, onde já figuravam também Ercília Machado, Susana Godinho, Marisa Barros, Mónica Silva e Jéssica Pontes. Um elenco de respeito de atletas lusas, que tentarão o seu melhor para se baterem com as estrangeiras Monica Jepkoech (Bahrain), Antonina Kwanbai (Quénia) e Tigist Abayechew Jabore (Etiópia).Do lado masculino, nota para as presenças de Aziz Lahbabi (Marrocos), Daniel Rotich (Uganda) e Bayelign Teshager Yegzaw (Etiópia), isto para lá do contingente luso composto por Rui Pedro Silva, José Moreira, Daniel Pinheiro, José Sousa e Hélder Santos.De notar que 23% dos inscritos na edição deste ano da Meia Maratona do Porto são estrangeiros, sendo provenientes de 60 países diferentes. Por fim, referência apenas para a alteração da hora do arranque da prova, que passará a ser feita às 9 horas na Av. Paiva Couceiro (por baixo da Ponte do Freixo), estando a linha de meta instalada no Jardim do Calém.