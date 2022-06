Cerca de 500 pessoas esperadas no Festival de Caminhadas de Monchique

Cerca de 500 pessoas são esperadas na segunda edição do Festival de Caminhadas de Monchique, entre sexta-feira e domingo, iniciativa que "pretende potenciar o turismo de natureza" naquele concelho da serra algarvia, disse esta terça-feira o presidente do município.



"A intenção é dar uma abrangência global ao concelho e permitir que as pessoas desfrutem das condições ambientais e pontos naturais que temos, potenciando o turismo de natureza", apontou Paulo Alves, presidente daquela autarquia do distrito de Faro.

Com o mote "Vá pelos caminhos da água", o festival pretende evocar "este recurso tão escasso nos tempos de hoje, alertando para a importância da sua preservação", notou o autarca.

No evento, que se realiza pelo segundo ano consecutivo, são esperadas cerca de 500 pessoas, divididas por 20 caminhadas em rotas definidas, agendadas para entre sexta-feira a domingo. Do programa fazem parte diversos tipos de caminhadas: as desportivas, temáticas e culturais, com piquenique ou com atividades para as famílias, incluindo 'ateliers', teatro, yoga ou observação astronómica. O programa prevê caminhadas com diversos graus de dificuldade, sendo o percurso mais curto previsto de cerca de três quilómetros e o mais longo de 18 quilómetros.

A participação obriga a inscrição prévia, dado existir um número máximo de pessoas para cada caminhada, algumas das quais com um custo associado devido aos eventos e logística, como as refeições, sublinhou o autarca.

Organizado pela Câmara de Monchique em parceria com operadores privados, o Festival de Caminhadas está integrado no projeto "Revitalizar Monchique -- Turismo como catalisador", financiado pelo Turismo de Portugal.

O evento faz parte também do calendário anual do "Algarve Walking Season (AWS)", um projeto regional de promoção conjunta de festivais de caminhadas no Algarve.