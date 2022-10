Charles Langat e Emebet Mamo vencem Luso Meia Maratona

O queniano Charles Langat e a etíope Emebet Mamo venceram este domingo a edição deste ano da Luso Meia Maratona, prova que reuniu esta manhã milhares de atletas, entre populares e amadores, no percurso entre a Ponte Vasco da Gama e o Terreiro do Paço.Na prova masculina, Langat fixou um novo recorde pessoal, triunfando em 1:00.44, batendo sobre a linha de meta o etíope Dinkalen Adane (1:00.46). Em terceiro lugar ficou o ugandês Isaac Kibet (1:01.23). Rui Pinto acabou como melhor português, em 10.º, com 1:03.52.Quanto às senhoras, a vitória foi da etíope Emebet Mamo, em 1:09.35, à frente das quenianas Ludwina Chepngetich (1:10.31) e Faith Jeptoo (1:10.54). Carla Salomé Rocha foi a melhor portuguesa, com 1:13.27, no sexto posto feminino.