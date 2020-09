Cheptegei vai atacar recorde mundial dos 10000 metros em Valência

Depois dos 5000, agora os 10000. Joshua Cheptegei não pára e esta quinta feira anunciou a sua intenção de atacar mais um recorde do mundo, tendo uma vez mais em ponto de mira uma marca detida pelo lendário Kenenisa Bekele. O palco para esta tentativa será Valência, uma cidade que diz bastante ao atleta ugandês, já que foi ali que, em dezembro do ano passado, quebrou o recorde mundial dos 10 quilómetros (marca que posteriormente foi batida por Rhonex Kipruto em janeiro, também em Valência).





Desta feita, a 7 de outubro no Estadio de Atletismo del Turia, o objetivo será mais ambicioso, já que terá de superar um registo que perdura há 15 anos em 26:17.53 minutos e ao qual ninguém conseguiu sequer aproximar-se. Desde então o mais perto que estiveram foi em 2006, mas a uns incríveis 18 segundos da marca - Micah Kemboi Kogo, com 26:35.63. Uma eternidade!Aliás, olhando aos tempos mais rápidos da história da distância, na última década o melhor atleta nos 10000 metros ficou a uns incríveis 37 segundos do histórico registo de Bekele - Lucas Kimeli Rotich (26:43.98 ) -, o que demonstra bem a dimensão daquilo a que Cheptegei se propõe. O atleta da NN Running Team, refira-se, tem como melhor marca aos 10000 metros um modesto 26:48.36 minutos, o 18.º melhor da história. Para bater o recorde mundial, Cheptegei terá de tirar mais de meio minuto à sua melhor marca...E como se não bastasse este incrível ano que está a assinar, Cheptegei irá estrear-se pouco mais de uma semana depois na meia maratona, disputando em Gdynia, na Polónia, os Mundiais da distância, no dia 17. Resta apenas saber se não acusará o cansaço...Já detentor do recorde mundial dos 5 e 15 quilómetros em estrada e os dos 5000 metros em pista, Cheptegei pode conseguir algo histórico, visto ter à sua mercê a possibilidade de se destacar ao ser o único atleta na atualidade a deter quatro recordes em simultâneo. De momento partilha esse estatuto com o marroquino Hicham El Guerrouj, detentor das melhores marcas dos 1500 m, milha e 2000 m, isto em registos alcançados há mais de 20 anos e que ainda perduram.