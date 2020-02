Circuito dos Parques de Lisboa está de regresso

Arranca dentro de um mês a quinta edição do Circuito dos Parques de Lisboa, um evento organizado pelo grupo Correr Lisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa que tem como objetivo "trazer as famílias e o desporto aos parques" da capital. O arranque está marcado para 7 de março, com a realização da primeira etapa no Campo Grande (Alvalade), à qual se seguem Marvila (Vale da Montanha), a 18 de abril, e Olivais (Parque Vale do Silêncio), a 16 de maio.No programa estarão provas para todos os escalões etários, desde os 4 aos 12 anos (que podem correr entre 300 e 800 metros), aos adultos (que correm 5 km em estafeta ou 10 km em individual).Para lá da possibilidade dada aos participantes de viverem uma tarde diferente em família, estas três provas atribuem ainda uma medalha especial aos 'finishers', as quais permitem a criação de um 'medalhão' assim que o circuito for completo (a foto poderá ser vista acima).Cada prova tem um custo de 3 euros para as crianças, 4 euros para os atletas individuais (10 quilómetros) e 7 euros por equipa (estafeta).