Circuito Running Wonders regressa em 2020 com novidades

Circuito que nos últimos anos tem percorrido o território nacional com cada vez mais êxito, o Running Wonders está de volta em 2020 e com novidades. A maior delas passa pela adição uma sétima etapa, em Penedono e Sernancelhe, no distrito de Viseu, que se junta às do Douro, Guimarães, Viseu, Coimbra, Évora e Portimão. Uma adição que visa cumprir um dos grandes desígnios deste circuito, que tem como propósito mostrar o melhor que há no interior do país.





Sob o mote "Descobre o patromónio que há em ti", a nova temporada das Running Wonders arranca a 24 de maio, com a disputa da tradicional Meia Maratona do Douro Vinhateiro, a autointitulada 'A Mais Bela Corrida Do Mundo'. Do Peso da Régua segue para Guimarães, com uma segunda etapa, a Corrida dos Conquistadores, a realizar-se a 21 de junho.A prova estreante no circuito está marcada para o mês seguinte, a 12 de julho, com a Corrida do Interior, uma prova que contará tiro de partida no Castelo de Penedono e meta no Centro Histórico de Sernancelhe. Pelo meio, assegura a organização "está desenhado um percurso que irá percorrer aldeias seculares e uma natureza onde será possível ouvir o bater do próprio coração".Passados os meses de verão mais intenso, por norma pautados pelas temperaturas elevadas, o circuito faz uma pausa até setembro, para um final em contrarrelógio, com uma etapa em cada mês até final do ano. Primeiro em Viseu, a 20 de setembro, depois em Coimbra, a 18 de outubro, Évora, a 22 de novembro, para depois fechar em Portimão, a 6 de dezembro.As inscrições estão abertas e todas as informações podem ser consultadas no Facebook e no site oficial do circuito