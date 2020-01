Confirmado: Bekele na Maratona de Londres em duelo com Kipchoge

A Maratona de Londres vai mesmo ser palco do duelo mais esperado dos últimos meses no mundo do atletismo. Depois de Eliud Kipchoge ter sido anunciado com pompa e circunstância há algumas semanas, e de outros grandes nomes terem sido revelados na segunda-feira, a organização da prova britânica reservou o melhor para o final, ao dar conta esta madrugada da presença de Kenenisa Bekele num elenco que pode já ser considerado como um dos melhores de sempre.





Segundo homem mais rápido da história na maratona, apenas dois segundos mais lento do que o recorde mundial de Eliud Kipchoge, o etíope de 37 anos terá como missão alcançar pela primeira vez a vitória nas ruas londrinas, procurando travar a série ganhadora de Kipchoge, que já vai em quatro triunfos.De notar que esta será a quarta presença de Bekele em Londres, prova na qual tem um segundo lugar em 2017 como melhor resultado, isto num ano no qual o vencedor foi Daniel Wanjiru. Kipchoge, refira-se, não esteve nessa edição por ter estado envolvido no projeto Breaking 2.