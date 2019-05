Confirmado: Kipchoge vai tentar quebrar barreira das 2 horas na maratona

Precisamente dois anos depois de ter registado o tempo mais rápido da maratona, ainda que não oficial, por ter sido feito num percurso não homologado pela IAAF (no circuito de Monza), Eliud Kipchoge lançou novamente a busca do feito histórico de quebrar a barreira das duas horas, ao associar-se ao projeto 'INEOS 1:59 Challenge', esta segunda-feira apresentado pela marca britânica.Pouco se sabe sobre este desafio, mas uma coisa é certa: Kipchoge vai tentá-lo já este ano. Por saber fica o mais importante, especialmente para a questão da homologação: o local escolhido. Kipchoge poderá tentá-lo em Berlim, no percurso onde no ano passado conseguiu correr os 42,195 quilómetros em 2:01:39, mas será o queniano capaz de baixar 100 segundos no mesmo percurso?Dúvidas para serem desfeitas nas próximas semanas, mas que prometem já agitar bastante o mundo da corrida...Contacte-nos através do email: