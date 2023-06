Continental Corrida de São João vai para estrada este domingo

Vai para a estrada este domingo mais uma edição da tradicional Continental Corrida de São João, uma prova de 15 quilómetros organizada pela RunPorto que serve de aquecimento para as festas da Invicta. Com partida e chegada marcada para a zona pedonal de Canidelo em Vila Nova de Gaia, o evento, que conta ainda com a Mini Corrida Pela Saúde Digestiva by SPG (de 7 km), arranca pelas 9h30.Em termos competitivos, estarão presentes Nuno Lopes e Sara Catarina Ribeiro, os dois vencedores da edição do ano passado, encabeçando assim um pelotão de elite que promete muita emoção e grandes marcas.No masculino destaque para Rui Pinto e Rui Teixeira (Sporting), Hermano Ferreira (Escola Atletismo Coimbra), João Almeida (RD Águeda), Braima Dabo (Ginásio Clube de Bragança), Fábio Oliveira (GDC Guilhovai), Hélder Santos (CD Feirense) ou ainda Miguel Ribeiro (CA Olímpico Vianense).No feminino, Dulce Félix (Benfica), Rafaela Fonseca (RD Águeda), Sara Duarte (Sp. Braga), Monica Silva (Salgueiros), Susana Godinho (CD Feirense) e Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha) são os outros destaques.