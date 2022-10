Conversas com atletas animam 'Spot Mimosa' da Sport Expo da EDP Maratona de Lisboa

A Sport Expo da EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona não vai ser apenas o local para a recolha dos kits de participação para as provas de domingo. Além de ser um espaço para conhecer algumas novidades de várias marcas, este ano contará com um ponto de animação promovido pela Mimosa, um dos patrocinadores principais do evento.Denominado de 'Música e conversas com power no spot Mimosa Proteína', este espaço estará ativo ao final de cada um dos três dias, entre quinta-feira e sábado, contando com a presença já garantida de Lorene Bazolo e Samuel Barata. No sábado será a vez dos atletas de elite da prova de domingo assumirem o palco e falarem também das suas expectativas e experiências.QUINTA-FEIRA, 6/10: 16:30 – 18:3016:30 - nOsLeN DJ17:20 - Abertura17:30 - Atletas de excelência, com a particiação de Lorene Bazolo e Samuel BarataSEXTA-FEIRA, 7/10: 16:30 – 18:3016:30 - nOsLeN DJ17:30 - Prevenção de lesões, com Dr. José Pedro Marques (Hospital da Luz) e ainda Sara VelosoSÁBADO, 8/10: 14:00 – 16:0014:00 - nOsLeN DJ14:10 - Conversa com os atletas de elite da prova de domingo e ainda dicas de sapatilhas da HOKA14:30h - Lifestyle, com Ricardo Pereira e Francisca