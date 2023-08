Coros anuncia Pace 3 com muitas novidades

O Coros Pace 2 já era um dos melhores do mercado na relação preço-qualidade e também um dos preferidos de quem nos últimos anos decidiu deixar de lado a tradicional Garmin para se mudar para o ambiente Coros. Para este final de ano, a marca chinesa decidiu manter a aposta e prepara-se para colocar no mercado a terceira versão de um dos relógios que mais tem dado que falar nos últimos tempos.Em especial pela sua extrema leveza. A versão 3, que sairá no mercado nos próximos dias, mantém essa linha, com apenas 30 gramas. É, de longe, o mais leve do segmento em que está inserido, tendo como rival mais próximo o Garmin Forerunner 55, que ainda assim pesa 37 gramas. Contudo, bem sabemos que o peso não é tudo e, por isso, é importante olhar ao que temos no relógio em si.A autonomia, outra das bandeiras da Coros, está ainda mais reforçada, agora com a promessa de 38 horas em GPS e 24 dias de utilização diária. Uma brutalidade!Do ponto de vista da performance, o Pace 3 conta com sensores melhorados, tanto o de frequência cardíaca com o GPS de dupla frequência. Isso permitirá, em teoria, uma mais fiável captura de dados nas inúmeras atividades que temos disponíveis, desde a corrida, passando pelo ciclismo ou natação. Nesta evolução foram ainda acrescentados o Trail, o Esqui e o Snowboard.Em termos de navegação, o último 'update' da marca já vinha dando a ideia do que viria e o Pace 3 aproveita isso mesmo, com a promessa de uma fiabilidade superior neste particular. Por outro lado, através da aplicação da marca poderemos continuar a desenhar os nossos percursos e carregá-los no nosso relógio.Munido de ecrã tátil - de 1,2 polegadas e com função 'Always On' -, o Coros Pace 3 tem suporte para armazenar música e reproduzi-la através de bluetooth. Por fim, nota para o facto de, como seria de esperar, este relógio ser à prova de água até 50 metros de profundidade.Guardamos para o final um último dado: o preço. O Coros Pace 3 está 50€ mais caro em relação ao modelo anterior (fica agora nos 250€), mas a evolução demonstrada nas especificações continua a prometer fazer dele o melhor do mercado em termos de preço/qualidade. Veremos nas próximas semanas, ao longo do teste que faremos.