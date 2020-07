Coros APEX: um relógio totalmente diferente

Quando há cerca de um ano nos chegou às mãos este Coros APEX, longe estávamos de imaginar que tanto teria mudado no espaço de apenas 365 dias. O relógio é o mesmo desde então, mas muito mudou. Muito mesmo. A então desconhecida marca chinesa tinha na altura lançado no mercado um mero relógio com função para registar corrida, ciclismo e natação, tendo como maior atributo diferenciador a incrível duração da bateria e também uma precisão de localização acima da média.

Os meses foram passando, as atualizações foram sendo carregadas no relógio e, olhando ao modelo que agora temos em mãos, quase que parece que é um relógio novo. O número de atividades subiu das três básicas para 19, com modalidades que vão desde a escalada, o esqui e até um modo totalmente inovador que permite registar com total precisão os treinos feitos em pista.





Mas a maior inovação surgiu na última atualização: uma função para treinos de força, que nos permite através da aplicação criar treinos específicos, ver como são feitos os exercícios através de animações, mas também contar as nossas repetições e manter um registo das zonas do corpo que fomos trabalhando.

E a melhor parte de tudo é que, mesmo estando claramente mais apetrechado, o Coros APEX continua a ter um competitivo preço de 300 euros, que o coloca claramente como uma alternativa séria (e ameaçadora) à Garmin, especialmente no que aos Fénix diz respeito. É certo que ainda não está disponível fisicamente no nosso país, mas as encomendas podem ser feitas através da internet, algo que, na verdade, é uma das formas cada vez mais utilizadas para avançar para a compra deste tipo de produtos.