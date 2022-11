Coros apresenta APEX 2 e APEX 2 Pro

Depois de ter anunciado o novíssimo POD2 , a Coros voltou a apresentar mais novidades no mercado, agora com o lançamento de dois novos relógios que prometem agitar o segmento. Falamos das duas novas evoluções do APEX, agora na sua segunda evolução, que surge numa versão 'normal' e noutra Pro.Ambos apresentam-se como a escolha perfeita para lidar com condições extremas e terrenos difíceis, mercê do facto de serem relógios robustos, com uma carcaça melhorada e ainda mais resistente. Apresentam uma antena GPS redesenhada, que promete maior rendimento e uma experiência de navegação melhorada. Conta ainda com uma evolução do sensor ótico de frequência cardíaca e, como não poderia deixar de ser, apresenta uma bateria de enorme autonomia.Nesse particular, o APEX 2 Pro arrasa toda a concorrência, já que pode durar até 90 horas em GPS (no modo de poupança de energia), ao passo que o APEX 2 original tem uma bateria com autonomia até as 55 horas. No capítulo do sinal GPS, os dois relógios suportam o Chipset GNSS de dupla frequência, que permite uma melhor captação do sinal. Por outro lado, a memória interna está maior do que nas versões anteriores (32GB), o que permite a ambos os relógios capacidade para reproduzir música (por agora sem ser por streaming).Disponível em três cores (preto, cinzento e coral), o APEX 2 está à venda por 479 euros, ao passo que o APEX 2 Pro, com as cores preto, cinzento e verde disponíveis, tem um preço de 579€.