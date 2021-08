COROS apresenta dois novos relógios com o olho no topo

Marca que nos últimos anos tem procurado o seu espaço no mercado, a COROS parece efetivamente apostada em deixar a concorrência em sentido e até lutar taco a taco com a Garmin, a marca que assume há muito a dianteira neste segmento. A mais recente aposta promete dar que falar, já que os norte-americanos lançaram no mercado mais dois relógios: um voltado para os desportos de aventura e de resistência - o Vertix 2 - e outro com um design mais apelativo e que serve de homenagem a Eliud Kipchoge - o EK Pace 2.





Começando precisamente por este último, trata-se de uma edição limitada a 5000 unidades dedicada ao recordista mundial da maratona (e recentemente campeão olímpico da distância), que se destaca pelo seu visual minimalista com as cores do Quénia (verde e vermelho). visíveis na bracelete. Conta ainda com o COROS POD, um dispositivo utilizado pelo próprio maratonista quenianao e pela sua equipa para ter acesso a todos os dados. A base do relógio é a mesma do original Pace 2, destacando-se apenas as novidades acima citadas. Estará à venda por 250 euros, apesar de este conjunto estar avaliado em 300€.Em relação ao Vertix 2, este sim é uma total novidade. E que novidade! Desenvolvido com a ajuda do norte-americano Tommy Caldwell, um dos nomes de referência da escalada a nível mundial, tem como grande arma a introdução de um chipset de dupla frequência, que segundo a COROS permitirá ter a melhor precisão de localização do mercado. Ao todo, de acordo com os dados apresentados, este relógio permite a ligação simultânea a cinco redes globais de satélites - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS -, superando um máximo que estava fixado entre os dois e três.Este recurso permite uma melhor deteção do sinal para iniciar a atividade, mas também uma melhor precisão (neste caso, com tantos satélites a trabalhar em simultâneo, arriscamos a dizer que o objetivo é a perfeição) ao longo das atividades. Falando em percursos e atividades, este Vertix 2 possuiu o acesso a mapas offline, com a possibilidade de serem vistos e seguidos com a vista 'paisagem', 'topográfico' ou 'híbrida'.Outro dos grandes atributos é já um clássico desta marca: a duração da bateria. De acordo com as estimativas apresentadas, o Vertix 2 tem até um máximo de 140 horas de autonomia em 'full GPS', podendo chegar aos 60 dias se utilizado apenas em modo relógio. Conta ainda com um memória interna de 32GB, que permite armazenar música para ouvir utilizando auriculares bluetooth. Combinando a utilização de música com uso regular de GPS a autonomia da bateria está entre as 30 e 35 horas.Do ponto de vista visual, trata-se do maior relógio até agora construído pela marca norte-americana, com uns imponentes 1,4'' de ecrã tátil, com uma resolução de 280x280, com 64 cores. Por ter um ecrã de maior resolução, o Vertix 2 permite agora ter até um máximo de 8 campos de dados apresentados no visor. Tudo isto num relógio com um vidro de safira, com um rebordo em titânio de grau 5 com revestimento PVD. A nível de peso, este Vertix 2 tem 91 gramas.Resistente à água até aos 100 metros, este Vertix 2 conta ainda com duas outras funcionalidades bastante interessantes. A primeira será provavelmente uma das mais inovadoras, já que permite efetuar um eletrocardiograma, mas também controlar os níveis de oxigénio no sangue e o teste de variação cardíaca. Estes testes, refira-se, são sempre algo que deve servir apenas como referência e não substituem o recurso a médicos especialziados. A finalizar, nota ainda para o facto de o sistema do próprio relógio estar mais bastante mais rápido, com uma previsão de incremento na rapidez de interface de 20% em comparação com o Vertix original.Disponível em dois esquemas de cores, o COROS Vertix 2 está disponível no mercado europeu por um preço de lançamento de 699,99 euros.