Coros promete revolução com o POD2

A COROS apresentou esta quinta-feira de forma oficial a sua primeira de várias apostas para estes últimos meses do ano. Trata-se POD2, um sensor que segundo a marca promete operar uma verdadeira revolução na forma como os dados da corrida são captados e analisados. Na prática, o novo sensor (para ser utilizado diretamente nas sapatilhas ou, em alternativa, na cintura) tem como propósito recolher os dados da corrida em tempo real através dos movimentos dos pés ou corpo, o que faz com que os valores recolhidos sejam, de certa forma, independentes da fiabilidade dos satélites GPS.Na sua apresentação, a marca chinesa fala num ritmo instântaneo mais preciso, mas também maior precisão na deteção do sinal GPS e também na captura de treinos em ambiente interior (na passadeira). Atributos que são algo que, em teoria, os corredores urbanos, que normalmente treinam em zonas com prédios mais altos, apreciarão, já que é bastante comum os dados recolhidos serem bastante imprecisos, precisamente devido aos edifícios, que condicionam os dados apresentados.Aliás, em teoria todo o tipo de corredores poderá beneficiar e apreciar este acessório, já que para lá da melhor deteção do sinal, também possui uma melhoria do algoritmo do Ritmo Ajustado. Essa evolução permite atividades nas quais mais fatores são tidos em conta na hora de nos apresentar o ritmo real e, por isso, permitir uma melhor gestão de esforço - algo bastante importante para corridas em que há um tempo objetivo ou, então, para corredores de trail. De acordo com a COROS, esta métrica de treino será a mais avançada de todo o mercado.O único ponto negativo é que este acessório é apenas 'fechado' ao ambiente COROS, o que obriga a ter um relógio da marca para poder utilizá-lo. Ainda assim, para quem tem um PACE2, um dos relógios com melhor preço/qualidade do mercado, este acessório é mesmo uma mais valia.Em termos de especificações, estamos a falar de um acessório com apenas 5,6 gramas, com uma bateria que promete 28 horas de funcionamento contínuo e que conta com cinco sensores integrados (altímetro barométrico, termómetro, bússola geomagnética, acelerómetro e giroscópio). Está à venda desde esta quinta-feira por 119 euros.