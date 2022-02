Coros Vertix 2: mas a bateria não acaba?

Bateria que nunca mais acaba. Bem, se tivéssemos de elencar os principais atributos deste Vertix 2 da Coros é praticamente impossível não começar por aqui. Porque a bateria do novo topo de gama da marca norte-americana é mesmo algo do outro Mundo. Chega até a ser surreal perceber a forma como passam os dias e a bateria quase não mexe. Não é infinita, obviamente, mas a autonomia que apresenta dá uma goleada absoluta a todos os concorrentes.No nosso caso fizemos um teste de mês e meio, com treinos diários de duração média (ao final de cada semana a conta andava sempre acima das 10 horas), e apenas por duas vezes tivemos de carregar a bateria. Isto utilizando todos os recursos ao máximo, como o sensor cardíaco, por exemplo. Não poupámos em nenhum recurso e mesmo assim a bateria portou-se de forma perfeita. E esse, para entrada, num mercado tão competitivo, tem de ser um atributo para distinguir um relógio dos demais. Especialmente quando se trata de um modelo voltado para os desportos de aventura, que normalmente exigem uma maior autonomia. Se o objetivo é fazer uma ultramaratona, não vale a pena pensar na necessidade de recarregar bateria a meio da prova. Provavelmente se começarmos com 100% vamos chegar ao final ainda com muito para gastar.Mas desengane-se quem pensa que este Coros Vertix 2 é apenas e só um modelo que se destaca pela sua bateria fora de série. Seguindo a tradição dos modelos da ainda jovem marca norte-americana, este relógio é igualmente bastante forte no capítulo da localização e registo dos dados, mercê do facto de ter cinco (!) sistemas de satélite distintos disponíveis - GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, e Beidou. Mais satélites significa maior fiabilidade e qualidade no traçar dos percursos e na deteção do sinal. E é isso mesmo que temos aqui. Não é perfeito, porque, tal como dissemos em análises de outros modelos, desta e doutras marcas, nenhum relógio o é. Dificilmente vamos encontrar um modelo que não tenha falhas, que num dia não demore um pouco mais a detetar sinal, que num dia acabe por se 'passar' e traçar um percurso algo estranho. É normal, especialmente se andarmos em locais mais remotos e/ou numa zona com prédios mais altos.A Coros aponta que este Vertix 2 está 20% mais rápido em termos de interface em relação ao modelo original e, ainda que não tenhamos testado o anterior, a verdade é que podemos comprovar que temos aqui efetivamente um relógio rapidíssimo. Ainda em comparação com o modelo original, o Vertix 2 conta com um ecrã 16% maior, o que permite ter praticamente todos os dados necessários para a nossa atividade num só ecrã (conseguimos ter no mesmo momento 8 dados distintos), o que nos permite poupar aquele habitual 'scroll' a meio do treino.Outro ponto bastante positivo é o sensor cardíaco de pulso. E aqui, olhando para trás e comparando-o com todos os relógios que já testámos, arriscamos dizer que nesse capítulo é mesmo o melhor que nos passou pelo pulso. A fiabilidade do registo é praticamente perfeita, sem qualquer tipo de pico sem sentido como muitas vezes víamos noutros modelos, inclusivamente nos da própria Coros. O sensor cardíaco está efetivamente melhorado e isso permite-nos ter dados bastante fiáveis.Para lá do sensor cardíaco, temos igualmente disponível um oxímetro de pulso, um sensor de eletrocardiograma ou o altímetro baromético, isto para lá dos habituais acelerómetro, compasso, giroscópio e termómetro. Tudo para que, na hora de nos lançarmos às maiores aventuras, sejamos capazes de controlar tudo. Até mesmo a adaptação do nosso corpo à altitude. Temos também mapas disponíveis em modo offline, para que consigamos seguir um determinado percurso sem qualquer problema.E para quem gosta de treinar com música, o Vertix 2 conta também com a capacidade de armazenamento (até 32GB) e reprodução de música. Sendo este um relógio de aventura, que será bastante utilizado por quem faz ultramaratonas ou provas longas, este recurso acaba por ser algo que todos agradecem.Mas nem tudo é positivo ou perfeito neste Vertix 2. A começar, desde logo pelo peso. Para quem está habituado a utilizar um relógio que mal se sente no pulso - vínhamos do Pace 2, que era um peso pluma -, é impossível não notar a diferença. É algo perfeitamente natural, porque aqui temos um relógio robusto, super resistente e que está feito para aguentar todas as condições extremas. E isso paga-se com um extra de peso que o leva aos 89 gramas, mais do dobro em relação ao Pace 2.Outro ponto que não nos agradou foi o tamanho do botão principal de controlo, que não raras vezes, por conta de movimentos do nosso pulso no sentido contrário, fez com que parássemos o treino sem querer. A situação resolve-se com ao aticar o bloqueio do botão durante a atividade, mas a verdade é que este foi um ponto que nos deixou algo desagradados. Mas nada de mais...E, a fechar, um ponto negativo aos olhos de muitos, mas que pesando todos os recursos, olhando à concorrência, até é algo normal (e amplamente justificado): o preço. O Vertix 2 está à venda por 699 euros, o que, não sendo um preço acessível, mostra que se trata de um modelo premium, com um público alvo bem definido. E quem o comprar, quem tiver condições para o fazer, ficará certamente bem servido.