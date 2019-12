Corra o GP de Natal e ajude as vítimas do ciclone Idai

Em associação com a ação solidária Mochilas Esperança e a ONG APOIAR, a organização do Grande Prémio de Natal vai levar a cabo este fim de semana, à margem da entrega dos dorsais para a prova, uma campanha de recolha de bens para ajudar as famílias afetadas pelo ciclone Idai, na região do Dondo em Moçambique.





Entre os bens a recolher estão material escolar, de higiene e alimentação, os quais serão entregues às crianças da região afetada no início do próximo ano, a tempo do regresso às aulas, marcado para fevereiro. Para se associar a esta campanha apenas tem de levar e doar o kit de materiais, o qual poderá ser consultado no site criado para o efeito Lembre-se que o levantamento dos kits de participação do Grande Prémio de Natal poderá ser feito no Museu da Electricidade, entre as 10 e as 20 horas de sexta e sábado. Já a prova decorre no domingo, a partir das 11 horas.