Corredor português vai tentar completar sete maratonas em sete dias numa passadeira

Já aqui tínhamos trazido desafios feitos nos quatro cantos do Mundo, desde o malaio que fez uma ultramaratona dentro do seu apartamento ou o francês que correu várias maratonas na sua varanda, e agora é hora de apresentarmos aquele que será tentado por um português: uma maratona por dia durante sete dias. Será esse o desafio que Bruno Miguel Maia, um militar de 44 anos natural da Moita, irá abraçar a partir de segunda-feira, sempre utilizando a passadeira que tem em sua casa.





Olhando em frente, em jeito de antevisão do que aí virá, assume desde já que as maiores dificuldades que encontrará para este desafio será o "desgaste físico" pelos 294 quilómetros que terá de fazer no espaço de sete dias. O tiro de partida será já dado na segunda-feira.

Uma passadeira que tem sido a sua companhia para ir mantendo a condição física, mas como apaixonado da longa distância decidiu que era hora de tentar algo diferente. Ora, como tinha várias provas planeadas - todas elas bem longas... -, Bruno Maia decidiu utilizar uma delas como 'inspiração': a ultramaratona PT281. A prova, de 281 quilómetros, ainda está agendada para finais de julho (de 23 a 26), é certo, mas já a preparar-se para o eventual cancelamento, decidiu recriá-la com condições especiais."Tive de arranjar maneira de ultrapassar essa situação e continuar a fazer o que mais gosto a nível desportivo, as longas distâncias. Daí surgiu-me a ideia de fazer a distância do PT281 dividida pelos sete dias de semana. Isso iria dar uns 40 quilómetros diários, mas por mais 2 quilómetros... por que não fazer a distância da maratona? E daí surgiu a ideia das sete maratonas em sete dias", explica o corredor, que no currículo tem três maratonas de estrada, com um melhor registo pessoal de 2h55 horas. E por falar em tempos, não se pense que a ideia será fazer as maratonas sem qualquer limite horário. Como desafio dentro do desafio, Bruno Maia decidiu ser ainda mais ambicioso e fixou as quatro horas para concluir cada uma delas.