Correr Lisboa chega à Amadora

O grupo de corrida 'Correr Lisboa', um dos maiores do nosso país, iniciou recentemente dois novos pontos de atividade, abrindo também treinos na Amadora, em dois locais distintos: Vila Chã (freguesia Mina d’água - na Av. Canto e Castro, junto à loja Remax Must3) e Alfragide (Decathlon Amadora).Estes dois novos pontos de encontro de treino, ambos com início marcado para as 19h30 a cada terça e quinta-feira, respetivamente, juntam-se aos quatro que já existiam (Cidade Universitária, Parque das Nações, Odivelas e Monsanto), sendo, tal como todos os outros, de participação gratuita e aberta a qualquer pessoa.Para mais informações pode consultar o site correrlisboa.com ou visitar as redes sociais Facebook