Correr Lisboa reforça agenda de treinos

O Correr Lisboa adicionou na semana passada um novo tipo de treino à sua agenda, incorporando um dia totalmente dedicado ao trabalho de fortalecimento muscular. Orientado por personal trainers credenciados, estes treinos ('Treinos Intensos' - foi o nome dado pelo Correr Lisboa) vão acontecer aos sábados de manhã, ao ar livre, em diferentes pontos da cidade de Lisboa.





Tal como os restantes treinos de corrida deste grupo (já são seis por cada semana), estes treinos de fortalecimento muscular são gratuitos, mas ao contrário dos restantes obrigam a uma inscrição prévia, já que as vagas são limitadas."O nosso grande objetivo no Correr Lisboa sempre foi providenciar o acesso gratuito à prática desportiva a todos. Estes treinos não são exceção, queremos que todos possam treinar com profissionais credenciados, sem pagarem por isso. A única diferença é que nestes treinos não podemos acolher 100 pessoas ao mesmo tempo, porque é um treino mais específico e que requer um acompanhamento mais personalizado", explica Bruno Claro, fundador do Correr Lisboa.Todas as informações sobre estes treinos, nomeadamente o acesso ao formulário de inscrição, podem ser consultadas nas páginas de Facebook e de Instagram do grupo, assim como no seu site oficial