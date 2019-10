Corri a maratona... e agora? As dicas de recuperação de Salomé Rocha

Vinda da participação nos Mundiais de Doha, onde enfrentou condições atmosféricas brutais - muito calor e humidade -, Carla Salomé Rocha aceitou o desafio de Record e elencou alguns dos passos que, no seu entender, devem ser tomados para quem corre uma maratona. Dicas extremamente úteis especialmente para quem este domingo se desafiou na Maratona de Lisboa.





"Não devem parar totalmente, porque estão com o lactato nas pernas... No dia a seguir devem tentar fazer uma corrida muito leve, para recuperar mais rápido. Fazer gelo e massagem também. Se não conseguirem correr, tudo bem, mas façam uma caminhada por algum tempo. Depois é tentar aos poucos voltar ao ativo para não custar tanto. Devem também hidratar muito bem. Ter em atenção tanto antes como depois essa questão. Depois da prova deve beber-se muito mais água do que nos dias normais", explicou.Quanto à sua própria recuperação, a atleta do Sporting assume que, três semanas depois de Doha, tudo "está a correr bem". "Já fizemos análises e agora é recomeçar aos poucos. A recuperação está a ser feita aos poucos e está a correr tudo bem. Fiz um descanso, mas já voltei a treinar sem qualquer tipo de entrave", explicou.