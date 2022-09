Corrida Associação Jorge Pina marcada para 2 de outubro: inscrições já estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a sexta edição da Corrida Associação Jorge Pina, uma prova solidária de 10 quilómetros a realizar em Lisboa a 2 de outubro. Com novo percurso, com início e chegada no Parque Ribeirinho do Oriente, a corrida conta com uma forte componente solidária, já que o valor total das inscrições será revertido à Associação Jorge Pina, destinado à implementação de projetos de apoio a crianças e jovens no âmbito da inclusão social. Para lá da corrida de 10 e uma caminhada de 5 quilómetros, ambas com arranque pelas 10 horas, realizam-se ainda várias provas jovens, com inscrição gratuita, pelas 9 horas.Dinamizador do evento, o atleta Jorge Pina lança o convite a todos para participar e ajudar. "Já vamos para a 6ª edição e tem sido uma longa caminhada. Com esta corrida temos conseguido apoiar os nossos jovens e os projetos da Associação Jorge Pina. O objetivo é continuarmos a promover hábitos de vida saudáveis e por outro lado manter a vertente solidária da corrida. Ao longo destes anos temos contado com o apoio de várias marcas. A MultiOpticas tem sido o nosso principal patrocinador e graças a esta marca temos conseguido manter a corrida durante todas estas edições. Obrigada, MultiOpticas, por continuar a acreditar nos nossos projetos! Convido então as pessoas a participarem e a ajudarem!", disse o atleta.Esta iniciativa conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, Plano Nacional de Ética no Desporto, da Junta de Freguesia de Marvila, da Freguesia do Desporto de Marvila, Fundação Decathlon, Ernst & Young e GreenMedia.As inscrições, com valor único de 10€ para a corrida e 8€ para a caminhada, podem ser feitas no site oficial do evento