Corrida de Santo António em formato virtual

Sem possibilidade de levar para a estrada a edição deste ano no formato habitual, a HMS Sports anunciou esta semana que a Corrida de Santo António irá ser realizada de uma forma virtual, com a realização de corridas de inscrição gratuita entre 13 e 14 de junho, de 5 ou 10 quilómetros.





Um evento diferente do habitual, mas que segue a tendência recente das mais variadas organizações devido à pandemia de Covid-19, e que neste caso contará igualmente com uma componente solidária, já que os principais patrocinadores do evento se comprometeram a contribuir com base no número de atletas presente. Patrocinador principal, Associação Mutualista Montepio fará um donativo de cinco euros em géneros alimentares a entregar à Rede de Emergência Alimentar por atleta até um limite de 1500 inscritos, ao passo que o Lidl Portugal fará um donativo adicional, em bens, à mesma entidade, também no valor de cinco euros, neste caso por cada atleta que conclua o desafio e envie o registo da atividade (até 500 registos válidos).Após a realização do desafio, o atleta deverá enviar o registo da atividade para a organização - através do e-mail info@corridadesantoantonio.com -, até ao final do dia de 15 de junho, com a indicação do nome e número de dorsal, juntamente com o comprovativo da atividade, em que seja visível a data da realização, a distância cumprida e o tempo efetuado. Neste sentido, para lá da doação referida, a Associação Mutualista Montepio premiará os primeiros 180 atletas não associados que enviarem o registo de atividade.Apesar de a prova não ir para a estrada como o normal, a HMS Sports irá enviar um dorsal para cada um dos inscritos, de forma a que, mesmo num momento menos normal, haja alguma sensação de normalidade. As inscrições estão abertas em