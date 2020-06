Corrida de Santo António em versão virtual juntou mais de dois mil corredores

Sem possibilidade de sair para a estrada como nos últimos anos, a edição de 2020 da Corrida de Santo António fez-se em formato virtual e com um cariz solidário. E feito o balanço, a iniciativa da HMS Sports em conjunto com a Associação Mutualista Montepio e o Lidl acabou por ser um sucesso, com mais de dois mil atletas a cumprir o desafio, o que permitiu à organização atingir a meta solidária que tinha definida, ao garantir um donativo de dez mil euros à Rede de Emergência Alimentar.





"A estreia da HMS Sports na organização de um evento virtual correu muito bem. Contámos com 3.200 inscritos e mais de 60% dos atletas que aderiram à iniciativa, enviaram o registo da sua atividade. Quer isto dizer que mais de 2.000 pessoas cumpriram o desafio e estiveram aolado da HMS e dos parceiros, fundamentais para a realização da iniciativa nos moldes virtuais e solidários. Através dos inscritos e dos participantes, alcançámos a meta principal: permitir que a Associação Mutualista Montepio e o Lidl efetuem um donativo de 10.000€ à Rede de Emergência Alimentar! Estamos todos de parabéns!", salienta Hugo Sousa, diretor-geral da HMS Sports.Lembre-se que a Associação Mutualista Montepio se tinha proposto a doar à Rede de Emergência Alimentar 5 euros por cada inscrito até a um limite de 1500 corredores, ao passo que o Lidl doaria também 5 euros por cada atleta com tempo registado e enviado para a organização. No total, a Associação Montepio doou 7.500€, ao passo que o Lidl avançou com 2.500€.