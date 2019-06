Corrida de São João anima Vila Nova de Gaia com elenco de respeito

Decorre no próximo domingo, a partir das 10 horas, a tradicional Corrida de São João, uma prova que este ano celebra o seu 20.º aniversário e que uma vez mais irá reunir milhares de atletas na marginal de Vila Nova de Gaia (com partida e chegada na zona pedonal do Canidelo).Apresentada oficialmente na terça-feira, a Corrida de São João contará com um elenco de respeito no setor masculino, com o brasileiro Paulo Paula a ser a figura de proa. Recente vencedor da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, o atleta brasileiro tenta repetir a vitória de 2017, numa prova na qual terá como grandes adversários José Moreira e Rui Pedro Silva (Sporting), assim como Daniel Pinheiro (CD S. Salvador do Campo). Já no setor feminino de notar o regresso de Mónica Silva, a vencedora do ano passado, num elenco do qual se destacam ainda as leoas Daniela Cunha e Diana Almeida e ainda Justyna Wojcik, do ACD S. João da Serra.De notar que todos os participantes desta Corrida de São João, seja na corrida competitiva de 15 quilómetros ou na minicorrida/caminhada de 7 quilómetros, levarão para casa os tradicionais martelinhos de São João.