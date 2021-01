Corrida do Adepto corre-se em ambiente virtual

A edição deste ano da Corrida do Adepto, prova que se tem realizado em paralelo com a final four da Allianz Cup, vai realizar-se em ambiente virtual devido às condicionantes importas pelo cenário de pandemia pelo qual atravessa o nosso país. Desta forma, ao invés de ser centrada apenas num dia (23 de janeiro), a corrida ou caminhada poderão ser feitas em qualquer ponto do país entre os dias 19 e 23.





Por outro lado, a edição deste ano contará com uma componente solidária, que permitirá contribuir para a Rede de Emergência Alimentar. As inscrições, por 8 euros, estão disponíveis em corridadoadepto.ligaportugal.pt . Note-se que todos os inscritos terão direito a um kit de participação com uma camisola técnica da cor escolhida, que será enviado por correio.