Corrida do Dragão: atleta que se queixou de agressão assume "comportamento abusivo"

Deu que falar um episódio sucedido na Corrida do Dragão, prova na qual um atleta do RD Águeda acusou a organização de alegadas agressões no final da corrida por não ter utilizado a camisola azul da prova (algo que surgia como obrigatório no regulamento). Ora, esta sexta-feira, alguns dias depois do sucedido, a equipa de Águeda reconheceu o comportamento incorreto do seu atleta, que em carta enviada ao organizador da prova fez mesmo um pedido de desculpas formal."O RD Águeda vem por esta forma lamentar o sucedido na Corrida. O atleta Ricardo Santos não percebeu que teria que utilizar a T-shirt da prova conforme regulamento da mesma, ao ser desqualificado no final ficou transtornado e não reagiu da melhor forma. Já compreendeu a situação e sente-se arrependido, tendo já pedido desculpas à organização", pode ler-se no comunicado feito pela equipa no Facebook.Já na carta enviada a Paulo Costa, da Global Sport, Ricardo Santos assumiu que o seu "comportamento abusivo" na Corrida do Dragão, o qual considera ter sido "impulsivo num momento de fraca capacidade de decisão, pelo esgotamento natural do final da competição".