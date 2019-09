Corrida do Dragão: Atleta queixa-se de agressão; organização desmente acusações

A edição deste ano da Corrida do Dragão, prova ganha por José Sousa (29:49 minutos) e Carla Martinho (37:23), ficou marcada por um momento de polémica que deu que falar nas redes sociais.Em causa estão as alegações feitas por parte de Ricardo Santos, atleta do Recreio Desportivo de Águeda, que no Facebook acusou a organização de agressões, tudo por causa do facto de não ter envergado a camisola do evento (tal como estava patente no regulamento).A situação mereceu posteriormente uma tomada de posição oficial por parte da Global Sport, a entidade organizadora da prova, que na rede social Facebook refutou todas as acusações, acusando o mesmo atleta de ter cuspido "nas meninas que estavam a dar as medalhas" e também insultado os presentes.