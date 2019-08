Corrida do Dragão vai pintar o Porto de azul e branco

Decorre no próximo domingo a segunda edição da Corrida do Dragão, uma prova que juntará nas ruas do Porto milhares de adeptos do FC Porto (e não só) e que este ano contará com um número recorde de participantes, cerca de dez mil, segundo apontou a Global Sport, empresa encarregue da organização do evento.





Com tiro de partida marcado para as 10 horas de domingo, dia 8, a Corrida do Dragão contará com uma prova principal de 10 quilómetros, com partida na Tertúlia do Dragão e chegada no interior do próprio estádio Estádio do Dragão, isto para lá de uma caminhada de cinco quilómetros (da qual parte das receitas a revertem para a Associação Finais Felizes, instituição solidária da Cidade do Porto que apoia meninos e meninas com Autismo em toda a Região).De notar que a Corrida do Dragão contará com a presença de vários elementos marcantes da história do atletismo do clube, tais como Fernanda Ribeiro, Aurora Cunha, Elsa Amaral, Marta Moreira e José Regalo.