Corrida do Parque à Noite anima Porto no final do mês

O Parque da Cidade do Porto vai ser palco no final do mês da sexta edição da Corrida do Parque à Noite, uma prova de 8 quilómetros que tem como objetivo aliar o desporto à diversão.





Para tal, a organização do evento irá colocar à disposição dos corredores uma Fun Zone com atrações como insufláveis para crianças, um touro mecânico, tiro com arco e zarabatana, isto para lá de convidar os corredores a participarem no evento mascarados de acordo com o tema de cada edição. No ano passado, por exemplo, o 'Wild West' foi o mote da prova.As inscrições para esta prova ainda estão abertas e podem ser feitas no site da prova , nas lojas Sport Zone do grande Porto e na Loja do Corredor