Miguel Borges, do Benfica, e Sara Duarte, do Sporting, venceram este sábado a Corrida Milionária, uma prova organizada este ano pela primeira vez pelo Running Espinho, um dos grupos de corrida mais emblemáticos da zona norte.





Com cerca de três mil atletas presentes entre corrida e caminhada e perante um final de tarde bastante agradável, a grande vitória foi para Miguel Borges, graças aos 30:08 minutos que conseguiu no final dos 10 quilómetros de prova, relegando Paulo Paula (30:22) e Vitor Oliveira (30:51) para os postos seguintes. Já nas senhoras a vitória foi para Daniela Cunha com 34:25 minutos, à frente de Marisa Barros (34:51) e Carla Martinho (35:15).