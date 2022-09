Corrida solidária da Hovione está de regresso

Três anos depois, está de volta a Corrida solidária da Hovione. O regresso está marcado para 2 de outubro, uma vez mais em Loures, para uma corrida que, tal como nas suas três edições anteriores, conta com uma forte componente solidária.Com partida e chegada no novo Parque Verde de Sete Casas, Corrida Hovione contará com uma 'Kids Race' de 500 metros, marcada para as 9h30, uma corrida de 10 quilómetros (arranque pelas 9h45) e ainda uma mini-corrida/caminhada de 5 quilómetros (10 horas). É possível também a participação na corrida de forma virtual, nos dias 1 e 2 de outubro.A prova, organizada pela Hovione em parceria com a Camara Municipal de Loures, tem como objetivo principal a angariação de fundos para a Casa do Infantado, centro de acolhimento temporário da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família, nesse sentido o valor das inscrições reverte na totalidade à instituição.A inscrição pode ser feita em https://corridahovione.pt até ao dia 30 de setembro.