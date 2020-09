Corrida virtual 'Correr por Prazer' já tem 1600 inscritos

Com todas as provas de estrada ainda em suspenso devido à pandemia de Covid-19 são várias as organizações e entidades que decidem lançar mãos à obra e colocar desafios virtuais aos corredores. Um deles decorrerá este fim de semana, é promovido pelo portal 'Correr por Prazer' e já conta com cerca de 1600 atletas inscritos, provenientes de um total de 28 países, desde Austrália, Nova Zelândia, Uruguai ou Hong Kong.





De inscrição gratuita, esta corrida virtual permitirá aos interessados desafiarem-se numa das três distâncias disponíveis (5, 10 e 21 quilómetros), as quais devem ser corridas numa só atividade nos dias 12 e 13 de setembro. Para dar um aliciante extra, a organização deste evento irá criar um dorsal para assinalar a presença neste evento, sendo o mesmo enviado por email. Haverá igualmente um diploma de participação e ainda a possibilidade de garantir a camisola alusiva à prova, pelo preço de 6 euros (portes incluídos para Portugal) e 8 euros para outros países.Todas as informações podem ser consultadas no site criado para o efeito