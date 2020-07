Corridas virtuais do Maratona chegaram a 24 países

O desafio era uma novidade para o Maratona Clube de Portugal, mas feito o balanço não há dúvidas em considerar que a recente sequência de corridas virtuais foi um sucesso. Ao todo, segundo dados revelados, foram registadas mais de 50 mil atividades num universo de 10 mil corredores, o que indica que em média os corredores que se inscreveram participaram em cinco das sete provas. Por outro lado, desses 10 mil corredores, 5% (500) eram atletas estrangeiros provenientes de 24 países, desde Alemanha, o Brasil ou a Espanha, até a outros destinos inesperados como Israel ou o Panamá.





Números que para Carlos Moia atestam o sucesso da iniciativa. "Com o apoio dos sete sponsors oficiais (EDP, Vodafone, Renault, Mimosa, CME, Luso e Jogos Santa Casa) conseguimos fazer aquilo que nunca tínhamos feito. Organizar Corridas Virtuais foi um desafio para mim e para a minha equipa. Fizemos uma Conferência de Imprensa via ZOOM, inúmeras reuniões de grupo, via WhatsApp. Confesso que este desafio só foi superado, devido à cooperação da coesa equipa que tenho e dos parceiros e ao apoio moral, sim um apoio moral que me motivou e que foi muito importante! Estou grato porque alguns amigos do atletismo e os nossos principais patrocinadores se mantêm presentes na vida do clube, nesta fase exigente em que vivemos", explicou Carlos Moia no comunicado emitido pelo Maratona.De olho no futuro, assume que estão já a ser pensados novos eventos. "O Maratona Clube de Portugal estuda já novas iniciativas a realizar ainda este ano, que poderão vir a ser provas reais, de participação limitada e respeitando as regras de segurança em vigor, ou novas provas virtuais, tudo dependerá da evolução da situação de saúde pública. Em qualquer um dos formatos serão iniciativas solidárias, com o objetivo de angariar fundos para causas sociais", revelou.De notar que esta semana já foram enviadas por parte do Maratona Clube de Portugal as dez mil medalhas que atestam a presença dos inscritos nesta iniciativa única. A acompanhar a medalha está também uma carta de agradecimento.