Dário Moitoso terceiro na Half Marathon Des Sables Peru

O português Dário Moitoso terminou a Half Marathon Des Sables Peru no terceiro posto da geral, ao ser esta quinta-feira sétimo na terceira e derradeira etapa. O português acabou com 9:28:54 horas, a dez minutos do espanhol Sineio Martel, o grande vencedor.





Depois de ter sido segundo na primeira etapa (com 30 quilómetros) e quinto na segunda (com 60), o atleta luso foi sétimo na derradeira (com 30 quilómetros), acabando por perder o segundo lugar que tinha no arranque da jornada - terminou a prova a 6 minutos e meio do segundo, o peruano Emerson Flores.No total, o atleta luso de 26 anos, do Clube Ciaia, percorreu os cerca de 120 quilómetros de prova em sensivelmente 9:30 horas, o que dá um ritmo médio impressionante de 4:44 minutos por quilómetros (isto em areia...).