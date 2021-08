De Berlim a Londres: corridas 'grandes' voltam à Europa

Mais do que os resultados desportivos, que até foram bastante positivos, este domingo pode ter marcado um ponto de viragem importante para o tão desejado regresso das provas populares de atletismo. Berlim e Londres foram palco de duas corridas com um número de corredores considerável, o que deixa bons indicadores para o que aí vem no futuro, tanto para as provas lá fora, como também por cá, nomeadamente aquelas que normalmente juntam multidões.





O grande destaque vai mesmo para Berlim. A pouco mais de um mês da maratona, que a organização continua a garantir que se irá realizar, mais de 15 mil corredores, provenientes de 130 países, participaram na meia maratona, que na prática serviu de grande teste para aquilo que querem fazer na distância rainha. Com partidas em vagas de cinco mil corredores, tudo parece ter corrido da melhor forma. E até houve espaço para recordes na elite.A queniana Joyciline Jepkosgei, quarta melhor da história na distância, foi o grande destaque, ao vencer a prova feminina com um tempo de 1:05:16, um novo recorde do percurso (melhorou em 29 segundos a marca de 2019, fixada por Sifan Hassan), que lhe permitiu vencer com cinco segundos de avanço para a compatriota Nancy Jelagat Meto (1:05:21). A fechar o pódio ficou a também queniana Valary Aiyabei (1:07:32).Quanto à corrida masculina, houve também domínio queniano, com Felix Kipkoech a ficar a 15 segundos do melhor registo percurso, ao correr a distância em 58:57. Em segundo lugar ficou Josphat Tanui (59:40) e em terceiro Philemon Kiplimo (59:54). Nesta prova, refira-se, participaram cerca de 20 portugueses, todos atletas populares.Quanto a Londres, na Big Half estiveram presentes pouco mais de 3500 corredores, numa prova que foi ganha pelos corredores da casa. Jake Smith triunfou com 62:06 minutos nos homens, ao passo que Charlotte Purdue conseguiu um hat-trick na prova e fixou um novo recorde do percurso em 69:51. Esta prova, refira-se, contou com um pelotão de elite essencialmente composto por atletas locais.