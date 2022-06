De Berlim a Londres: febre das maratonas está quase a regressar

O 'running' está definitivamente de volta! Depois de um regresso a meio gás no ano passado, com um último trimestre repleto de provas, 2022 conheceu um primeiro semestre em pleno e o que falta do ano promete... ainda mais. Meias maratonas e maratonas um pouco por todo o Mundo, com as Majors a serem, como habitual, um dos pontos de maior interesse. Até final do ano ainda se realizam quatro (Berlim, Londres, Chicago e Nova Iorque), com a particularidade de duas delas ainda terem espaço para novas inscrições - Berlim Não por sorteio, pois essa possibilidade está já fechada há muito, mas através da Endeavor, a agência de viagens especializada neste tipo de atividades. Ambas as provas ainda contam com vagas em aberto, num pacote no qual está incluído o alojamento e também a viagem, isto para lá da inscrição. Trata-se de uma experiência totalmente distinta, que permitirá viver as principais maratonas internacionais "sem preocupações", como explica João Neto, um conhecido maratonista amador que destaca ainda outras qualidades da equipa que organiza este tipo de atividades: "Simpáticos, poliglotas e muito profissionais".Além de Berlim e Londres, a Endeavor contará com pacotes de viagem para as provas do próximo ano, nomeadamente Tóquio e a Meia Maratona de Nova Iorque, que terão abertura de inscrições dentro em breve.